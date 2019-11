M5S: Di Maio su territorio con attivisti, tour in Sicilia

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Questo fine settimana sarò in Sicilia insieme ai nostri parlamentari per incontrare i cittadini e gli attivisti del MoVimento 5 Stelle e per fare visita alle zone recentemente colpite dal maltempo. Siamo in prima linea per dare risposte concrete a chi ha bisogno di aiuto”. Lo annuncia su Facebook il leader del M5S Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento sarà in tour per l’intero weekend, da venerdì a domenica. Tanti gli appuntamenti in agenda, inizierà a Castelvetrano per poi proseguire con molte altre tappe, tra questo Sciacca, Licata, Ragusa, Augusta, Acireale.