Diritto di accesso ai documenti amministrativi: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: diritto di accesso ai documenti amministrativi; disponibilità che l’Amministrazione ha della documentazione richiesta; controversie in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi; interesse diretto, concreto ed attuale.

Diritto di accesso ai documenti amministrativi: condizioni e presupposti

Ai fini dell’accesso agli atti, il soggetto richiedente deve poter vantare un interesse che, oltre ad essere serio e non emulativo, rivesta carattere personale e concreto, ossia ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico rapporto.

In sostanza, occorre che il richiedente intenda supportare una situazione di cui è titolare, che l’ordinamento stima di sua meritevole tutela, con la conseguenza che non è sufficiente addurre il generico e indistinto interesse di qualsiasi cittadino alla legalità o al buon andamento dell’attività amministrativa, bensì è necessario che il richiedente dimostri che, in virtù del proficuo esercizio del diritto di accesso agli atti e /o documenti amministrativi, verrà inequivocabilmente a trovarsi titolare di poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere o comunque a intersecarsi con l’esercizio di pubbliche funzioni e che travalichino la dimensione processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità diretta prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso, così come l’esercizio del secondo prescinde dalla prima.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 05/08/2019, n.4283

Diritto di accesso: quando è ammissibile?

È ammissibile il diritto di accesso ai documenti amministrativi, anche qualora il richiedente non abbia certezza dell’effettiva esistenza del documento oggetto dell’istanza, dovendo in tal caso l’amministrazione rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l’inesistenza dello stesso.

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 05/11/2018, n.1865

Legittimo esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è necessario che il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento del quale è chiesto l’accesso.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 17/09/2019, n.11024

Diritto di accesso ai documenti amministrativi per documenti di natura privatistica

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato anche rispetto a documenti di natura privatistica, purché gli stessi riguardino attività di pubblico interesse, atteso che l’attività amministrativa è configurabile non solo quando la Pubblica Amministrazione eserciti pubbliche funzioni con poteri autoritativi, ma anche quando persegua le finalità istituzionali e provveda alla cura concreta di pubblici interessi, mediante un’attività sottoposta alla disciplina dei rapporti tra privati.

Consiglio di Stato sez. V, 22/08/2019, n.5781

Diritto di accesso ai documenti amministrativi: la normativa

In tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il riferimento al segreto commerciale, di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, sono giustificati dallo specifico contesto dell’evidenza pubblica, nell’ambito del quale sussistono i principi di concorrenza e quello di pari trattamento, che ne costituisce il corollario endo -concorsuale.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 04/07/2019, n.8805

Riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui all’art. 22 della Legge n. 241/1990, deve essere riconosciuto a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e, inoltre, collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Consiglio di Stato sez. VI, 27/05/2019, n.3427

Chi può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi?

Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, il soggetto richiedente deve avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Consiglio di Stato sez. V, 09/05/2019, n.3017

Disponibilità della documentazione richiesta

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è limitato dalla disponibilità che l’Amministrazione ha della documentazione richiesta, non potendo imporsi all’Amministrazione di elaborare il documento richiesto, spettando comunque al richiedente l’onere di dimostrare che l’Amministrazione in realtà detiene gli atti oggetto dell’accesso.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 09/04/2019, n.4588

La pendenza di giudizio civile o amministrativo

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non può ritenersi precluso dalla pendenza di un giudizio, civile o amministrativo, nel corso del quale potrebbero essere richiesti gli stessi documenti, spettando all’interessato valutare se avvalersi del diritto di accesso ovvero di conseguire la conoscenza dell’atto nel giudizio pendente.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 03/04/2019, n.412

Divieto di divulgazione di notizie d’ufficio

L’ambito di tutela garantito dalla generale disposizione di cui all’art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in terna di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, presuppone che il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende non soltanto informazioni sottratte all’accesso, ma anche, nell’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti.

Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di ‘notizie d’ufficio, le quali debbono rimanere segrete’ assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste.

Cassazione penale sez. VI, 26/02/2019, n.26228

Accesso ai documenti amministrativi: inammissibilità del il ricorso

Il giudizio relativo al diritto di accesso ai documenti amministrativi ha natura impugnatoria e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso con cui il ricorrente si limiti a chiedere che l’Amministrazione provveda con riguardo alla sua istanza.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 20/02/2019, n.968

Competenza esclusiva del giudice amministrativo

In relazione alle controversie in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa, sussiste la competenza esclusiva del giudice amministrativo.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 07/02/2019, n.1563

Mancata pendenza di un giudizio

La mancata pendenza di un giudizio non è ostativa al rilascio dei documenti richiesti dall’azienda titolare del farmaco originator relativi al rilascio dell’AIC e all’inserimento in lista di trasparenza dei farmaci generici, in quanto il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un autonomo diritto all’informazione, accordato per la tutela di questo nel senso più ampio e omnicomprensivo del termine, e dunque non necessariamente ed esclusivamente in correlazione alla tutela giurisdizionale di diritti ed interessi giuridicamente rilevanti e al fine di assicurare la trasparenza e imparzialità.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 25/01/2019, n.1029