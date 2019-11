Manovra: Lega lancia Regioni contro governo, via a nuova campagna social

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – Una serie di banner ad hoc per i social network, per valorizzare il “buon governo della Lega rispetto alle tasse e alla burocrazia del governo delle poltrone”. È l’iniziativa del partito di Matteo Salvini, che ha iniziato a diffondere delle grafiche con i risultati e le scelte delle Regioni governate da Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Christian Solinas (Sardegna), Luca Zaia (Veneto). Nei prossimi giorni ne verranno sfornate altre, con le ricette leghiste in tutte le regioni dove i salviniani governano. A seguire il progetto, il deputato e vicesegretario federale della Lega Andrea Crippa e il responsabile enti locali della Lega Stefano Locatelli.