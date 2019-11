Pasta: Cillis (M5S), ‘Italia prima produttrice al mondo, al lavoro per sostenere filiera’

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “È stato un incontro positivo quello che si è svolto oggi alla Camera dei deputati insieme agli attori del mondo agricolo cooperativo e alle industrie di trasformazione, dal quale sono emersi dati confortanti per l’intero settore del grano italiano. Il punto fondamentale è che, con i suoi 3,4 milioni di tonnellate di pasta prodotte, l’Italia si conferma primo Paese produttore al mondo. È sempre più evidente dunque che si debba continuare a rafforzare il protocollo grano-pasta e fare in modo che la produzione di grano di qualità per la pastificazione prodotto in Italia sia sempre maggiore, soprattutto nelle zone del Sud Italia storicamente votate a questo tipo di coltivazione”. Lo scrive su Facebook Luciano Cillis, deputato del MoVimento 5 Stelle e componente della commissione Agricoltura alla Camera.