Costi politica: M5S, assenteista Meloni rivuole finanziamento pubblico partiti (2)

(Adnkronos) – “Alla Meloni e a questi signori – attacca ancora il M5S – non basta lo stipendio d’oro, non basta la doppia poltrona, non basta non presentarsi quasi mai a lavoro (le assenze della Meloni in Parlamento e in Campidoglio sono imbarazzanti!), non basta passare il tempo a fare propaganda in giro per l’Italia. Propongono anche di attingere dai soldi pubblici per finanziarsi le attività politiche. Un vero scempio!”.