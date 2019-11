Regionali: da Fico a Taverna, il summit segreto e i dubbi su corsa**

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – Un summit super segreto, lunedì sera in una casa privata nel cuore di Roma, per decidere se correre o meno alle regionali in Calabria ed Emilia Romagna. A quanto apprende l’Adnkronos, al vertice decisivo per i prossimi appuntamenti elettorali -dopo la debacle M5S in Umbria- c’erano molti big del Movimento, oltre a Luigi Di Maio, il ministro Alfonso Bonafede e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, ma anche il presidente della Camera Roberto Fico e la vicepresidente del Senato, Paola Taverna.