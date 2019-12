Responsabilità dei soci: ultime sentenze

Le ultime sentenze su: responsabilità dei soci; cancellazione della società dal registro delle imprese; soci di una società di capitali; responsabilità del socio cedente; azione di responsabilità del socio di una Srl.

La responsabilità dei soci

Dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la responsabilità dei soci ai sensi dell’art. 2495 comma 2 cc., assorbe quella ex art. 2476 cc. quando non sussiste alcun danno causale fra il comportamento colposo dedotto dall’attore ed il danno lamentato.

L’obbligo di restituzione duplica e sorpassa la corrispondente responsabilità per colpa del liquidatore quale redattore del bilancio.

Tribunale Catania Sez. spec. Impresa, 20/02/2018, n.814

Cancellazione della società dal registro delle imprese

In tema di società, nelle ipotesi di cancellazione della stessa dal registro delle imprese, i relativi debiti non si estinguono, ma si trasmettono, in forza di un fenomeno assimilabile alla successione “mortis causa”, ai soci, nei limiti in cui questi abbiano ricevuto utili in base al riparto a seguito di bilancio finale di liquidazione.

Da tale ultima condizione dipende la possibilità di proseguire o instaurare l’azione da parte del creditore sociale nei confronti dei soci, rimanendo a carico del creditore medesimo l’onere di dimostrare il presupposto della responsabilità dei soci, provando l’esistenza del debito sociale, la qualità di socio del soggetto o dei soggetti convenuti, la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione, la riscossione pro-quota di tale attivo da parte dei soci convenuti.

Tribunale Ascoli Piceno, 07/01/2019, n.5

Responsabilità del socio limitata al bene conferito

I soci di una società di capitali non hanno titolo per avanzare pretese risarcitorie nei confronti del terzo che con il suo comportamento illecito abbia danneggiato la società, con conseguente depauperamento del patrimonio personale degli stessi soci, per la perdita del capitale investito nella società e della possibilità di incassare utili di gestione.

La perfetta autonomia patrimoniale inerente alla personalità giuridica della società, comporta infatti la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci, dalla quale derivano l’esclusiva imputazione alla società stessa dell’attività svolta in suo nome e delle relative conseguenze patrimoniali passive, essendo la responsabilità del socio limitata al bene conferito, e l’esclusiva legittimazione della società all’azione risarcitoria nei confronti del terzo che con la propria condotta illecita abbia recato pregiudizio al patrimonio sociale; mentre gli effetti negativi sull’interesse economico del socio costituiscono mero riflesso di detto pregiudizio e non conseguenza diretta ed immediata dell’illecito.

Cassazione civile sez. III, 30/05/2019, n.14778

Responsabilità dell’ex socio accomandatario

In materia di responsabilità del socio cedente, a norma dell’art. 2290 c.c. questa è limitata alle obbligazioni sorte fino al momento in cui la cessione e quindi lo scioglimento del rapporto societario con cessazione della qualità di socio accomandatario portato a conoscenza dei terzi con la trascrizione dell’atto di cessione nel registro imprese.

Pertanto, l’ex socio accomandatario è responsabile per i debiti fiscali maturati prima del suo recesso e neppure l’intervenuta estinzione della compagine sociale fa venir meno la responsabilità del socio per le obbligazioni pregresse.

Comm. trib. reg. Potenza, (Basilicata) sez. II, 14/03/2019, n.128

Società a responsabilità limitata: la responsabilità del socio

La responsabilità del socio di società a responsabilità limitata prevista dall’art. 2476, comma 7, c.c. presuppone non soltanto che il socio abbia partecipato all’attività dannosa, ma che il suo comportamento si connoti in termini di “intenzionalità “, cosicché occorre dare la prova della volontà del socio cogestore di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società o a terzi mediante l’induzione dell’amministratore all’inadempimento dei suoi doveri o, quanto meno, della piena consapevolezza del socio della contrarietà dell’atto di gestione a norme di legge o dell’atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze dannose. In particolare, non è sufficiente, né decisivo il rapporto di parentela tra due soggetti soci.

Tribunale Perugia sez. III, 18/01/2019, n.80

Società in nome collettivo: la natura della responsabilità

In tema di società in nome collettivo, la responsabilità del socio di una s.n.c., ancorché solidale, è di natura sussidiaria e pertanto non è tenuto ad eseguire la prestazione cui è obbligata la società, ma deve soltanto sopportare le conseguenze dell’inadempimento di questa.

Tribunale Cosenza sez. I, 22/04/2018, n.948

Società in nome collettivo: la responsabilità del socio

In tema di reati tributari, la possibilità che ciascuno dei soci di una società in nome collettivo debba rispondere del reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in base al vincolo della responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali di cui all’art. 2291 cod. civ., non esclude la responsabilità penale del socio al quale, avendo egli presentato la dichiarazione dei redditi, l’ente creditore abbia rivolto la richiesta di adempimento dell’obbligazione tributaria.

Cassazione penale sez. III, 13/06/2018, n.2834

Socio illimitatamente responsabile

La sentenza di condanna emessa in una controversia che coinvolge il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, poiché dall’esistenza dell’obbligazione sociale ne scaturisce inevitabilmente la responsabilità del socio.

Corte appello Brescia sez. lav., 04/05/2018, n.96

Onere della prova

La struttura del diritto azionato da un socio amministratore contro un altro socio amministratore a titolo di danno personale e diretto, e quindi la sua natura di azione di responsabilità del socio ad instar dell’art. 2395 c.c., onera il socio amministratore attore della piena prova di tutti i relativi elementi costitutivi

Tribunale Milano, 27/02/2018, n.2170

La cessazione della responsabilità del socio uscente

Nella società in nome collettivo la responsabilità del socio uscente cessa nel momento in cui detto mutamento viene pubblicato presso il registro delle imprese, ovvero cessa dal momento in cui è portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in caso contrario, detto mutamento non è opponibile ai terzi che lo hanno ignorato senza colpa.

Tribunale Alessandria, 19/07/2017, n.747

Società in accomandita semplice: la responsabilità del socio accomandatario

In tema di società in accomandita semplice, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società (nella specie relative ad IVA e IRAP) è illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l’estinzione dell’obbligazione sociale ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente “pendente societate”.

Cassazione civile sez. VI, 23/05/2017, n.12953

Le manifestazioni di volontà espresse dai soci

La responsabilità del socio non è sussumibile in quella dell’amministratore di fatto, ma occorre considerare le manifestazioni di volontà espresse dai soci, anche in forme ufficiose, ma tali da evidenziare l’ingerenza o l’influenza effettiva spiegata da costoro sugli amministratori.

Tribunale Roma sez. III, 12/12/2016, n.23021