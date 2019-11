I risultati degli ultimi sondaggi politici

L’ultimo sondaggio non mostra variazioni rilevanti; conferma le tendenze in atto sia nella maggioranza che nelle forze d’opposizione.

Secondo i dati dell’ultimo sondaggio Ike’, riportati dalla nostra agenzia stampa Adnkronos, la Lega appare in lieve calo, il Pd in lieve crescita e il Movimento 5 Stelle arresta la sua discesa. All’opposizione salgono – anch’esse solo leggermente – Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Ecco i dati precisi: Lega al 31,9%, Partito Democratico al 21,2% e Movimento 5 Stelle 16,3%. Nell’opposizione Fratelli d’Italia con il 9,9%, Forza Italia al 7,5%. Altri partiti: Italia Viva al 4,6%, +Europa al 3,1%, La Sinistra 1,7%, Europa Verde 1,1 %, Cambiamo! 0,7%, altri 2 per cento.

Non ci sono quindi movimenti rilevanti, nè in un senso né nell’altro, in vista dei prossimi appuntamenti politici, tra i quali le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria e l’approvazione della legge di Bilancio entro dicembre.