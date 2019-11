Ricerca: la musica è universale, lo dice la scienza

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 22 nov. (Adnkronos Salute) – “La musica è il linguaggio universale dell’umanità”, disse quasi 200 anni fa Henry Wadsworth Longfellow. La conferma arriva ora dagli scienziati di Harvard, che hanno pubblicato su ‘Science’ lo studio scientifico più completo per determinare la verità delle parole del poeta. L’analisi di migliaia di testi, registrazioni e canzoni raccolte in tutto il mondo non fa che confermare la tesi: la musica è davvero il linguaggio universale del genere umano. Lo studio è stato ideato da Samuel Mehr dell’Harvard Data Science Initiative, insieme a Manvir Singh, del dipartimento di Biologia evolutiva umana di Harvard e Luke Glowacki, ora professore di antropologia alla Pennsylvania State University.