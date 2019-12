Prove illegittimamente acquisite: ultime sentenze

Le ultime sentenze su: prove assunte al di fuori dei casi consentiti dalla legge; inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite; assenza del presupposto della spontaneità; immagini registrate da un impianto di videosorveglianza.

Quali sono le prove illegittimamente acquisite?

Le “prove illegittimamente acquisite” come disciplinate dall’art. 191 c.p.p. sono quelle assunte al di fuori dei casi consentiti dalla legge e non quelle che presentino vizi parziali nel corso della loro formazione.

Di conseguenza, qualora alcune risposte della persona esaminata in sede giudiziale fossero frutto di domande poste in modo non consentito potrebbe venire in discussione l’eventuale esclusione ex art. 191 c.p.p. delle specifiche risposte dal novero del materiale utilizzabile ai fini della decisione, ma non certamente la inutilizzabilità dell’intero esame.

Cassazione penale sez. III, 04/03/2010, n.16854

Prove illegittimamente acquisite: l’inutilizzabilità

L’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite vale anche per il diritto tributario, cosicché l’autorizzazione giudiziaria per l’accesso ai locali adibiti ad abitazione principale del contribuente è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie. Pertanto le prove eventualmente acquisite in violazione di tale precetto comportano illegittimità dell’atto che ne segue.

Comm. trib. reg. Bari, (Puglia) sez. VII, 16/01/2017, n.74

Limiti e divieti all’utilizzazione della prova

L’inutilizzabilità, per carenza di spontaneità, delle dichiarazioni rese dall’indagato alla p.g. ai sensi dell’art. 350, comma 7, c.p.p. non si comunica al successivo interrogatorio cui il pubblico ministero, edotto di tali dichiarazioni, sottoponga l’indagato, poiché – non operando in tema di inutilizzabilità il principio della propagazione previsto, invece, per la materia delle nullità – la sanzione processuale della inutilizzabilità rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide sulle altre risultanze probatorie, pur se ad esse collegate.

Cassazione penale sez. I, 29/09/2015, n.45550

Videoregistrazioni effettuate con telecamere di sicurezza

Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerate prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.

Cassazione penale sez. II, 04/02/2015, n.6515

Utilizzazione della prova

Il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest’ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite.

(Fattispecie in cui si è affermato che la violazione dell’art. 430 bis c.p.p. – concretatasi nella acquisizione illegittima, da parte del p.m., di informazioni da soggetto indicato nella richiesta di incidente probatorio ammesso dal g.i.p. prima dell’illegittima assunzione delle predette informazioni – non determina la nullità dell’incidente probatorio in cui il p.m. abbia utilizzato per le contestazioni dette informazioni illegittimamente acquisite).

Cassazione penale sez. V, 20/11/2014, n.12697

Prove acquisite con interferenza illecita nella vita privata

Sono inutilizzabili, in quanto acquisite in violazione della norma dell’art. 615-bis c.p., le prove ottenute attraverso una interferenza illecita nella vita privata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabile una registrazione illegittimamente effettuata da un coniuge delle conversazioni intrattenute, in ambito domestico, dall’altro coniuge con un terzo).

Cassazione penale sez. V, 30/05/2014, n.35681

Regole per l’assunzione della prova

La violazione di una qualsiasi norma che detti regole per l’assunzione della prova può comportare una irregolarità che, avuto riguardo alla sua natura e gravità, può determinare la nullità assoluta o relativa, secondo il principio di tassatività, ex art. 177 c.p.p., conseguenza che, tuttavia, non può derivare dall’inosservanza del divieto di cui all’art. 149 disp. att. c.p.p., trattandosi di norma regolamentare cui non è collegata alcuna sanzione processuale.

Cassazione penale sez. V, 26/09/2013, n.8367

Ammissione, acquisizione e richiesta delle prove

Il saggio fonico, pur non costituendo prova “diretta” in quanto non è attività tipica di documentazione fornita di una propria autonomia conoscitiva, non rientra tra le prove illegittimamente acquisite di cui è vietata l’utilizzazione ai sensi dell’art.191 c.p.p., ma tra quelle “atipiche” non disciplinate dalla legge (art.189 c.p.p.), ed è da considerarsi legittima perché volta ad assicurare l’accertamento idoneo dei fatti, senza pregiudizio per la libertà morale dei dichiaranti.

(In motivazione la Corte ha precisato che il saggio fonico non è equiparabile ad una intercettazione tra presenti in quanto è del tutto indifferente il contenuto delle frasi pronunciate, non valutabile né a favore né contro chi le pronuncia, ma utilizzabile come mero parametro di riferimento ai fini dell’espletamento di una perizia e, quindi, acquisibile senza formalità).

Cassazione penale sez. II, 12/04/2013, n.18286

Estensione dell’inutilizzabilità alle prove derivanti dall’atto inutilizzabile

Il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest’ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite.

Cassazione penale sez. II, 29/11/2011, n.44877

Inosservanza della normativa in materia di dati personali

Le immagini registrate da un impianto di videosorveglianza di un esercizio commerciale senza l’osservanza delle forme stabilite in materia di dati personali (nella specie per la mancanza dell’informativa di cui all’art. 13 d.lg. n. 196 del 2003), benché siano qualificate inutilizzabili dall’art. 11 comma 2 d.lg. n. 196 del 2003, non possono considerarsi prove illegittimamente acquisite, delle quali a norma dell’art. 191 c.p.p. è vietata l’utilizzazione nel processo penale.

Ufficio Indagini preliminari Termini Imerese, 02/04/2009

Valenza probatoria dei documenti posti a base dell’accertamento

In ordine alla valenza probatoria dei documenti posti a base dell’accertamento, vi sono due orientamenti giurisprudenziali contrapposti: il primo che ritiene che gli accertamenti tributari sono validi comunque siano stati acquisiti gli elementi di prova non esistendo nel diritto tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, salvo la verifica dell’attendibilità in considerazione della natura e del contenuto dei documenti, nonché delle eventuali preclusioni di carattere specifico. Pertanto gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso salvo la verifica della loro attendibilità.

Un secondo orientamento che, invece, ritiene che le disposizioni che regolano le procedure rogatoriali laddove violate comportano l’inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. delle prove assunte all’estero. In proposito si deve osservare che il procedimento tributario è un procedimento avente natura documentale e, pertanto, al fine di garantire il legittimo esercizio del diritto di difesa costituzionalmente previsto, i criteri di valutazione della prova documentale devono essere particolarmente rigorosi tanto più che gli effetti che ne derivano al contribuente non sono soltanto relativi al recupero dei tributi, in ipotesi, evasi ma comportano altresì l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. IX, 13/04/2017, n.1722

Annullamento del provvedimento di sequestro probatorio

L’annullamento del provvedimento di sequestro probatorio impedisce il mantenimento del vincolo sul bene, ma non l’utilizzabilità degli elementi acquisiti ai fini dell’emissione di un successivo decreto di sequestro preventivo, i quali non possono ritenersi prove illegittimamente acquisite ai sensi dell’art. 191cod. proc. pen.

Cassazione penale sez. II, 20/01/2017, n.4887