Trentino Alto Adige: Kompatscher, ‘una piccola Europa in grande Europa’

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Quando Alcide De Gasperi e Karl Gruber nel ’46 firmarono l’accordo sull’Alto Adige furono criticati nelle loro capitali. Il premier austriaco perché aveva accettato i confini, quello italiano perché aver promesso l’autonomia. Invece quel compromesso si è dimostrato lungimirante. Noi in Alto Adige siamo una piccola Europa integrata nella grande Europa. E vogliamo restarlo”. Lo dice, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Arno Kompatscher, esponente di spicco della Südtiroler Volkspartei e presidente della Provincia autonoma di Bolzano e dell’intero Trentino-Alto Adige, alla vigilia dell’incontro in programma oggi tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello austriaco, Alexander Van der Bellen, in occasione del centenario del Trattato di Saint-Germain e il 50/mo anniversario del ‘pacchetto per l’Alto Adige’.