Palermo, 23 nov. (Adnkronos) – “La riforma dei centri per l’impiego la realizzeremo, però ci scuserete se in 14 mesi non abbiamo ancora riformato una macchina che è stata per anni il bancomat della politica regionale. Ci abbiamo messo 1 miliardo, ma questa cosa dipende dalle Regioni”. Così Luigi Di Maio durante un incontro pubblico ad Augusta.