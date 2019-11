“Con Energia Tour Tour riscoperte tradizioni e dialetti”

Cassino, 23 nov. – (Adnkronos) – “Sicuramente adesso potrei aprire un ristorante per le cose che ho imparato. Ma ho anche conosciuto dialetti, visto danze e costruito oggetti artigianali come il cucù a Matera e le danze in Puglia. Penso che sia importante trasmettere queste tradizioni perché sono gli ingredienti dell’Italia”. L’attore Andrea Dianetti è stato il testimonial di Enel Energia Tour per la tappa di Cassino. Il truck è andato alla riscoperta di 50 località italiane chiudendo il lungo e interessante viaggio nella cittadina del basso Lazio.