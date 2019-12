Affittacamere: ultime sentenze

Le ultime sentenze su: esercizio dell’attività di affittacamere; regolamento condominiale; pregiudizio alla quiete dei condomini; differenza tra l’attività di affittacamere e l’attività alberghiera.

Attività di affittacamere: natura imprenditoriale

L’attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta natura a quest’ultima analoga, comportando, non diversamente dall’esercizio di un albergo, non solo la cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno, sì da concretizzarsi nell’esercizio di un’attività imprenditoriale con contatto diretto con il pubblico.

Tribunale Trento, 03/04/2019, n.316

Regolamento condominiale: divieto di affittacamere

Il divieto, contenuto nel regolamento condominiale avente natura contrattuale, di utilizzare le porzioni immobiliari quali affittacamere si estende anche all’attività di casa vacanza.

Tribunale Roma, 19/04/2016

Attività di affittacamere in condominio: quando è consentita?

Ai fini dell’emissione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., il condominio deve dimostrare, concretamente, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile per la tranquillità e sicurezza dei condomini all’interno degli spazi comuni non potendo essere considerato in re ipsa nella stessa attività di affittacamere, pur se realizzata in contrasto con il regolamento condominiale.

Tribunale Milano sez. XIII, 10/02/2016

Destinazione d’uso dell’immobile

Il condomino non può destinare l’immobile ad affittacamere, attività alberghiera o bed & breakfast ove il regolamento di condominio vieti destinazioni d’uso diverse da quella abitativa.

Cassazione civile sez. II, 07/01/2016, n.109

Autorizzazione all’esercizio di attività di affittacamere

È illegittimo il provvedimento di annullamento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di affittacamere, motivato sulla base della circostanza che l’istante esercitava un’attività alberghiera in luogo dell’attività di affittacamere. Non sussiste, infatti, alcuna radicale oggettiva diversità tra le due modalità di destinazione d’uso, tale da poter essere sanzionata mediante l’annullamento dell’autorizzazione.

Consiglio di Stato sez. VI, 28/12/2015, n.5856

Clienti dell’attività di affittacamere

Non può considerarsi come struttura temporanea non soggetta a titolo edilizio una pergotenda che abbia una consistenza ben più rilevante di una mera tenda – alterando il prospetto e la sagoma dell’edificio -, che risulti ancorata stabilmente al suolo – essendo di conseguenza non qualificabile alla stregua di una facile rimuovibilità – e sia funzionale ad una fruizione tutt’altro che temporanea dello spazio esterno (che, nel caso di specie, è destinato ai tavoli per i clienti dell’attività di affittacamere in svolgimento nell’immobile).

T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 12/02/2015, n.177

Esercizio dell’attività di affittacamere: cosa comporta?

L’esercizio dell’attività di affittacamere non modifica la destinazione d’uso a civile abitazione degli appartamenti in cui è condotta. Conseguentemente, anche in presenza di regolamento condominiale che vieti di destinare gli appartamenti “ad uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato”, l’attività di bed & breakfast è da ritenersi consentita, essendo inammissibile un’interpretazione estensiva della suddetta norma regolamentare che riservi ai soli proprietari, ai loro congiunti e ai singoli professionisti il godimento delle unità immobiliari site nel condominio.

Cassazione civile sez. II, 20/11/2014, n.24707

Attività di affittacamere e rimborso dell’Iva

Il contribuente che intenda chiedere il rimborso dell’Iva relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633/1972, deve essere in grado di dimostrare la loro strumentalità per lo svolgimento dell’attività dell’impresa (nella specie, poiché il contribuente non aveva adempiuto a tale onere, la Corte ha escluso il rimborso dell’Iva nei confronti del contribuente, esercente l’attività di affittacamere, per l’acquisto di un immobile).

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2013, n.16853

Condominio: può vietare l’attività di affittacamere?

Il condominio non può vietare l’attività di affittacamere se ospita altri pubblici esercizi. È infatti illegittimo il divieto, in tal senso inserito nel regolamento condominiale, perché limita il diritto di proprietà privata, tanto più se contrasta con la sua prassi, ovvero se nello stabile sono presenti e tollerate altre attività aperte al pubblico.

Corte appello Roma sez. IV, 19/12/2012, n.6390

Cosa richiede l’esercizio dell’attività di affittacamere?

L’attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, richiede non solo la cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno.

In difetto della prestazione di detti servizi, pertanto, quella cessione non può essere ricondotta nell’ambito dell’attività di affittacamere, né quindi sottratta alla disciplina della locazione ad uso abitativo. (Fattispecie in tema di applicazione di sanzione amministrativa conseguente alla violazione degli art. 16 e 17, comma 1, lett. m, l. reg. Marche 22 ottobre 1994 n. 42).

Cassazione civile sez. II, 08/11/2010, n.22665

Affittacamere: assenza dei presupposti di igiene per una corretta gestione dell’esercizio

Una volta riscontrata l’assenza dei presupposti di igiene per una corretta gestione (mancando l’autorizzazione sanitaria), la determinazione di chiusura dell’esercizio di affittacamere concreta nel suo contenuto un dovere per l’Amministrazione locale, per cui è irrilevante l’assenza del contraddittorio prescritto dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, ed esigibile, in funzione procedimentale collaborativa, allorché – nei casi di scelte discrezionali – le osservazioni degli interessati siano suscettibili di utile apporto alle valutazioni amministrative.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 05/02/2010, n.1599

Cosa devono comunicare gli affittacamere alla locale autorità di pubblica sicurezza?

Il precetto di cui all’art. 109, comma 3, del r.d. n. 773 del 1931, nel testo introdotto dall’art. 8 della legge n. 135 del 2001 – secondo il quale i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere devono comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate – non è stato modificato o abrogato dall’art. 12 del d.l. n. 59 del 1978, conv. in l. n. 191 del 1978, che obbliga chiunque consenta, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità della persona che assume la disponibilità del bene, posto che le due norme hanno ambiti applicativi diversi e differenti finalità.

Cassazione civile sez. II, 09/03/2009, n.5662

Attività di affittacamere: il requisito indispensabile

In tema di esercizio dell’attività di affittacamere nel centro storico della città di Venezia, ai sensi delle n.t.a. del p.r.g. come modificate con variante n. 84 del 2003 (che hanno individuato le tipologie di strutture ricettive extralberghiere adibite a uso ricettivo esclusivo e quelle adibite prevalentemente a uso residenziale) non può affermarsi che viga una prescrizione di richiedere, quale requisito indispensabile per l’esercizio dell’attività di affittacamere, analogamente a quanto viene fatto per le strutture ricettive alberghiere, la presenza di un accesso separato e autonomo rispetto alle altre abitazioni.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 20/06/2007, n.2010