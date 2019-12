Modifica del cognome: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: modifica del cognome; riconoscimento della facoltà di cambiare il proprio cognome; richiesta del cambiamento di cognome del minorenne; cognome dei genitori italiani adottivi.

L’autorizzazione al cambio del cognome

È illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dell’interno nega senza congrua motivazione l’autorizzazione al cambio del cognome ad un cittadino straniero adottato da una famiglia italiana, di cui voleva acquisire il cognome; essendo ampio il riconoscimento della facoltà di cambiare il proprio cognome, a fronte del quale la sfera di discrezionalità riservata alla Pubblica amministrazione deve intendersi circoscritta alla individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch’esso meritevole di tutela dall’ordinamento, il provvedimento ministeriale negativo deve essere specificamente e congruamente motivato .

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 06/08/2019, n.925

Domanda di cambiamento del cognome: le motivazioni

La domanda di mutamento del cognome, oltre che per le cause tassative indicate dalla legge, può essere motivata anche da intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale e non può essere respinta per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela o similare tra l’interessato alla modificazione del cognome e il titolare del cognome.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 13/03/2013, n.676

L’istanza di modifica del cognome del minore

La richiesta del cambiamento di cognome, in ipotesi di soggetto minorenne, deve necessariamente provenire dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, quindi, nel caso di specie dagli esercenti la potestà genitoriale.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 26/11/2018, n.11410

La domanda reiterata di modifica del cognome

Se è certamente vero che il nome di ciascun soggetto dell’ordinamento è destinato ad assolvere la funzione della sua identificazione e il diritto al nome costituisce un rilevante diritto assoluto della persona la cui tutela risulta garantita sia dal codice civile che dalla carta costituzionale, e dunque non è consentito domandare reiteratamente la modifica del cognome per poi, acclaratene le sfavorevoli conseguenze, chiedere una nuova modifica, atteso il rilevante effetto sugli atti di stato civile che la modifica del cognome comporta, tuttavia il diniego opposto deve contenere una congrua motivazione, non potendosi limitare l’amministrazione a opporre una ragione di ordine meramente quantitativo, senza effettuare la correlata, indispensabile, comparazione dell’interesse vantato dal ricorrente, assurto tuttavia a interesse generale, con quello pubblico alla certezza degli atti e dei rapporti giuridici (nella specie, il ricorrente aveva già chiesto e ottenuto di modificare il proprio cognome in quanto ritenuto possibile fonte di scherno nel contesto territoriale di appartenenza, laddove invece i propri figli avevano mantenuto il cognome originario, sicché la successiva richiesta sarebbe stata giustificata dalla necessità di ricostituire quell’unità familiare, certamente consistente anche nell’interesse personale diretto del ricorrente di essere chiamato come i propri discendenti nonché quello degli stessi di essere denominati con lo stesso cognome del padre, discendenti i quali hanno spiegato intervento adesivo al ricorso in esame).

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 21/02/2011, n.283

La modifica del cognome del figlio naturale

Deve essere accolta un’istanza volta alla modifica del cognome del figlio naturale ex art. 262 c.c. (da quello materno a quello paterno) per soddisfare il diritto del minore ad evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, quando, in assenza di contrasto fra i genitori, la stessa risulta presentata congiuntamente (nel caso di specie, la richiesta era volta anche ad evitare che i due fratelli germani avessero cognomi diversi).

Corte appello Catania, 30/06/2010

Rilevanza pubblica degli atti di modifica del cognome

Poiché l’ordinamento (art. 153 ss., r.d. 9 settembre 1939 n. 1238 e art. 89 ss., d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396) prevede espressamente, proprio per la rilevanza pubblica degli atti di modifica del cognome, che venga garantita un’adeguata pubblicità agli atti del relativo procedimento, i soggetti nominati nei documenti del procedimento non sono titolari di un diritto assoluto alla riservatezza sui dati racchiusi nei relativi documenti (in accoglimento di tale principio è stato riconosciuto al figlio il diritto di accedere agli atti di autorizzazione al cambiamento del cognome da parte della figlia della nuova moglie del proprio genitore).

T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 09/02/2012, n.48

Giudizio di rettificazione degli atti dello stato civile

In pendenza di giudizio di rettificazione degli atti dello stato civile, promosso per ottenere la modifica del cognome attribuito al bambino a seguito di dichiarazione di nascita della madre, sul presupposto della nascita avvenuta dopo trecento giorni dalla data di omologazione della separazione consensuale, può essere instaurato autonomo giudizio di accertamento dello “status” del figlio da parte dell’ex coniuge, dovendosi escludere qualsiasi relazione di pregiudizialità e quindi la necessità della sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

Tribunale Napoli, 19/03/1991

Modifica del cognome concessa con decreto del Prefetto

Il sistema normativo delineato dal d.P.R. n. 396 del 2000 distingue nettamente tra due fattispecie di cambiamento del cognome, quella che viene concessa con decreto del prefetto e quella di competenza del Ministro dell’interno, disciplinata dagli artt. 84 e seguenti del medesimo d.P.R.: orbene se è vero che parte della giurisprudenza ha escluso che la Prefettura sia titolare di una potestà discrezionale, il cui esercizio possa e debba concludersi con la ponderazione dell’interesse privato con quello pubblico, è tuttavia altresì vero che resta evidente l’esigenza di una meditata individuazione della serietà del fatto e dei connessi motivi di rilievo anche morale dell’istanza.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 21/02/2011, n.283

Procedimento per l’aggiunta al proprio di altro cognome

La pubblicità del procedimento per il cambiamento del cognome o per l’aggiunta al proprio di altro cognome è assicurata dall’affissione all’albo pretorio del sunto della domanda, mentre le ragioni del terzo, esposte per iscritto, trovano la loro naturale sede di esame nelle determinazioni finali dell’autorità ministeriale.

T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 18/12/2007, n.642

Cambiamento del cognome per figli minorenni in possesso della doppia cittadinanza

Gli art. 12 Ce e 17 Ce devono essere interpretati nel senso che ostano al fatto che, in circostanze come quelle della causa principale, l’autorità amministrativa di uno Stato membro respinga una domanda di cambiamento del cognome per figli minorenni residenti in questo Stato e in possesso della doppia cittadinanza, dello stesso Stato e di un altro Stato membro, allorché la domanda è volta a far si che i detti figli possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato membro.

Corte giustizia UE, 02/10/2003, n.148

Violazione del diritto all’identità personale

È illegittimo, per violazione del diritto all’identità personale che è parte essenziale del patrimonio della persona umana, l’art. 165 r.d. n. 1238 del 1939, in quanto non prevede che quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia nel frattempo divenuto autonomo segno distintivo della sua identità.

Corte Costituzionale, 03/02/1994, n.13