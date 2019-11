Maltempo: De Micheli, ‘episodi in aree non prevedibili’**

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Molte delle vicende che si sono realizzate in queste ore erano in aree che non erano prevedibili. Anche la frana che ha determinato il crollo del viadotto era una frana che si è generata con la grande quantità d’acqua”. Lo ha detto da Savona il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, al termine del sopralluogo assieme al governatore della Liguria Giovanni Toti nell’area del crollo del viadotto sull’autostrada A6.