Violenza su donne: Coldiretti Veneto, operative le fattorie della tenerezza

Venezia, 25 nov. (Adnkronos) – In piu’ di mezzo secolo di attività, dalla nascita dei primi gruppi del Movimento Femminile fino all’attuale articolazione di Donne Impresa, le imprenditrici di Coldiretti hanno avuto occasioni di formazione e di aggregazione sociale che in molti casi sono stati momenti di crescita personale e di riscatto sociale. “Pur non avendo casistiche non si puo’ certo dire che la campagna sia immune ad episodi di violenza domestica – spiega Chiara Bortolas presidente regionale e vice nazionale – riserbo e tabu’ sono ancora molto radicati, ma proprio in agricoltura si registrano espressioni concrete di sostegno a situazioni estreme”.