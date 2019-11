‘Scienza aperta’, incontro con i consumatori a Fico Eataly World

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – Syngenta, azienda dedicata all’agricoltura a livello globale, dà appuntamento ai consumatori venerdì 29 novembre a Fico Eataly World (Bologna) per la quarta edizione di Scienza Aperta, l’evento annuale nato per sottolineare l’importanza di creare una relazione diretta tra il mondo scientifico e tutti i suoi interlocutori, rafforzando la centralità della corretta acquisizione e trasmissione di informazioni sui temi dell’innovazione in agricoltura.