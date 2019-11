Maltempo: Intesa Sp stanzia 150 mln per famiglie e imprese colpite

Milano, 25 nov. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo ha stanziato 150 milioni di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni a seguito del maltempo che ha colpito alcuni territori del Piemonte, della Liguria e della Lombardia. Lo comunica la banca. In particolare il plafond è destinato alle famiglie, alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti che hanno subito danni, dando loro un sostegno finanziario dedicato. Intesa Sanpaolo prevede la possibilità di richiedere la sospensione per 12 mesi delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese, residenti nelle zone colpite dal maltempo. La banca mette a disposizione tutte le proprie filiali sul territorio per fornire informazioni e assistenza.