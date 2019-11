Violenza su donne: Cisl Sicilia, ‘7 femminicidi in tre mesi, serve politica multitasking’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) – Una politica “multitasking”. E’ questo, secondo il segretario generale della Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio, quello che serve per combattere la violenza sulle donne. Tanto più in Sicilia dove, “solo tra marzo e giugno, sette donne sono state ammazzate” e su “52 strutture di accoglienza a indirizzo segreto previste ne sono funzionanti solo 25 e solo 21 centri anti-violenza sono attivi”. Servono risorse, strategie condivise e anche un piano straordinario per l’occupazione femminile.