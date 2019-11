Palermo: Cisal, ‘Reset a rischio, Comune deve trovare soluzione’

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) – “Il Comune di Palermo ha il dovere di trovare immediatamente una soluzione per la Reset: non possiamo nemmeno immaginare che la giunta e il consiglio comunale rimangano fermi di fronte al rischio che la società non possa più svolgere servizi per la mancata iscrizione all’Anac”. Così Nicola Scaglione e Gianluca Colombino, commissario Cisal Sicilia e segretario Cisal Palermo, che hanno già chiesto un incontro urgente al vicesindaco Fabio Giambrone.