Rinnovo permesso di soggiorno: ultime sentenze

Le ultime sentenze su: rinnovo del permesso di soggiorno; nuovi elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero; tardività della dichiarazione tributaria; condanna per contraffazione di prodotti commerciali; diniego di rinnovo permesso di soggiorno.

Rinnovo permesso di soggiorno: i nuovi elementi sopravvenuti

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, i nuovi elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero, cui l’Amministrazione può dare rilevanza ai sensi dell’art. 5, co. 5, del D.Lgs. 286/1998, sono quelli esistenti e formalmente rappresentati, o comunque conosciuti dall’Amministrazione, al momento dell’adozione del provvedimento.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 19/02/2019, n.461

Quando l’amministrazione non può negare il rinnovo del permesso di soggiorno?

L’amministrazione non può negare il rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di fatti e circostanze che dimostrino la capacità del soggetto di produrre reddito e «una prospettiva di continuità per il futuro».

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno non è necessario dimostrare il possesso di un preciso livello di reddito, costante nel tempo, dovendo l’amministrazione tenere conto di molteplici fattori che siano diretti a constatare la capacità reddituale dell’interessato.

Di conseguenza non può essere negato «a priori» il permesso di soggiorno a un soggetto che abbia dichiarato nel corso degli anni redditi dall’ammontare oscillante, a seguito della perdita del lavoro subordinato e dell’esercizio di attività da lavoratore autonomo.

Consiglio di Stato, sezione 3, 19/09/2019, n. 6249

Rinnovo del permesso di soggiorno: la valutazione di elementi di fatto

In materia di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del T.U.I., è consentita la valutazione di elementi di fatto non rappresentati con l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e sopravvenuti nel corso del procedimento, purché adeguatamente portati a conoscenza dell’Amministrazione, o da questa conosciuti prima dell’adozione dell’atto conclusivo.

Consiglio di Stato, sezione 3, 12/11/2019, n. 7736

Possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero

In materia di rinnovo del permesso di soggiorno, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese al quale ha chiesto di ospitarlo.

Consiglio di Stato, sezione 6, 15/07/2019, n. 4982

Condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno

In tema di immigrazione, costituisce una condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto per motivi familiari, la verifica della pericolosità sociale – intesa come pericolosità non solo per l’ordine pubblico, ma anche solo per la sicurezza pubblica – del familiare straniero di cittadino italiano o dell’Unione europea e, pertanto, la sua sussistenza deve essere valutata dall’autorità competente al rilascio o al rinnovo del titolo, in conformità con l’art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, in forza del quale la “pericolosità sociale” costituisce, conformemente alla direttiva 2004/38/CEE, una limitazione al mantenimento del diritto di soggiorno.

Corte di Cassazione, sezione 1, civile, 27/06/2019, n. 17289

La tardiva dichiarazione fiscale

La dichiarazione resa ai fini fiscali dall’extracomunitario rileva come elemento da valutare, unitamente ad altri elementi, ai fini della possibilità del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno; ne consegue che la tardività della dichiarazione tributaria non costituisce di per sé un elemento cui riconnettere automaticamente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, essendo tenuta l’Amministrazione a valutarla comunque, al fine di accertare il possesso dei necessari requisiti reddituali.

Consiglio di Stato sez. III, 29/03/2017, n.1442

Motivo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno

La condanna penale per contraffazione di prodotti da destinare al commercio rientra fra le situazioni automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, e ciò per il grave disvalore che il legislatore attribuisce, a monte, ai reati in questione ai fini della tutela della fede pubblica; di conseguenza, in presenza di siffatte condanne non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all’Amministrazione, con conseguente legittimità del diniego di rinnovo permesso di soggiorno allo straniero condannato per tale reato.

T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 10/05/2016, n.399

Espulsione amministrativa: divieto di reingresso

In mancanza della revoca di un precedente decreto di espulsione, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno presenta carattere vincolato, poiché gli art. 4 comma 6, t.u. n. 286 del 1998 (secondo cui “non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso”) e 5, comma 5, del medesimo t.u. (nella parte in cui dispone che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…”), vanno coordinati con l’art. 13 comma 13, stesso t.u., il quale stabilisce che lo straniero espulso non può rientrare nel territorio italiano senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno e con l’art. 19, d. P. R. n. 394/99, secondo cui il divieto di rientro nel territorio dello Stato per le persone espulse opera a decorrere dalla data della esecuzione dell’espulsione.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 06/06/2012, n.1598

Rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno a cittadino extracomunitario

È illegittimo il rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno a cittadino extracomunitario basata esclusivamente sulla presentazione a suo carico di una denuncia per uno dei reati per i quali gli art. 380 e 381 c.p.p., prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza (trattatasi di reati commessi in violazione del diritto di autore e di ricettazione di merci ricevute nella consapevolezza della loro illecita provenienza).

Consiglio di Stato sez. VI, 10/10/2005, n.5465

Mancata richiesta il rinnovo del permesso di soggiorno entro il termine prescritto

La scelta di allontanare dal territorio italiano uno straniero per il solo motivo di non avere richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno entro il termine prescritto è affetta da manifesta irragionevolezza, quando risulti e sia noto all’amministrazione che lo stesso in Italia abbia instaurato da anni una vita di relazione, sociale, familiare, economica e di lavoro assolutamente normale, che la sua condotta sia stata improntata al rispetto delle leggi e che non sussiste alcuna delle condizioni previste dalla normativa per il diniego del permesso di soggiorno.

Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 20/01/2003, n.18

Tardiva presentazione domanda di rinnovo permesso di soggiorno

La ritardata presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non comporta “ex se” l’espulsione dello straniero, in assenza di un previo esame dell’istanza, atto a valutare la possibilità di contemperare con le esigenze di salvaguardia dell’ordine pubblico, la compatibilità del soggiorno con le condizioni di vita e di lavoro nel luogo di residenza del richiedente e, quindi ad acclarare la sussistenza o meno dei presupposto per il rinnovo del permesso.

Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 20/09/2002, n.557