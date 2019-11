‘Ndrangheta: Carabinieri Padova, 54 indagati in tutta Italia

Padova, 26 nov. (Adnkronos) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Padova, da questa mattina, stanno operando, nelle province di Padova, Venezia, Vicenza, Belluno, Treviso, Reggio Emilia, Parma, Crotone, Reggio Calabria e Cosenza, la notifica di 54 avvisi di conclusione delle indagini preliminari emessi il 22 novembre 2019 dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia nei confronti di altrettanti indagati nell’ambito dell’operazione “Camaleonte”. Nel marzo scorso, l’indagine aveva condotto all’applicazione di provvedimenti cautelari patrimoniali, per oltre 18 milioni, e personali, nei confronti di 39 soggetti, dei quali 27 tratti in arresto (13 in carcere e 14 ai domiciliari), appartenenti a un’organizzazione criminale di matrice ‘ndraghetista operante in Veneto, facente capo alla nota cosca cutrese “Grande Aracri”.