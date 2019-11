Venezia: Zaia, ‘chiesta legge speciale e 1,5 mld in 10 anni’**

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Al comitatone su Venezia “si è parlato di legge speciale, si è parlato di risorse e riparti. La regione del Veneto ha chiesto, per i prossimi 10 anni, per tutte le opere di competenza in laguna del bacino basculante, risorse per 150 milioni l’anno per 10 anni, che sono un miliardo e mezzo” totali. Lo spiega il governatore del Veneto, Luca Zaia, lasciando Palazzo Chigi dopo il ‘comitatone’ su Venezia.