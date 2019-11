Infortunio sul lavoro: aumentano le denunce

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

NFORTUNI: INAIL, DENUNCE IN AUMENTO, +240 NEI PRIMI DIECI MESI =

Rispetto allo scorso anno

Roma, 28 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Le denunce di infortunio

presentate all’Inail entro lo scorso mese di ottobre sono state

534.314, 240 in più rispetto alle 534.074 dei primi 10 mesi del 2018

(+0,04%). I dati rilevati al 31 ottobre di ciascun anno evidenziano a

livello nazionale un incremento solo dei casi avvenuti ‘in itinere’,

nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di

lavoro, che sono passati da 80.534 a 82.535 (+2,5%), mentre quelli ‘in

occasione di lavoro’ registrano un calo dello 0,4% (da 453.540 a

451.779).

Nei primi 10 mesi di quest’anno il numero degli infortuni denunciati è

diminuito dello 0,4% nella gestione Industria e servizi (dai 422.222

casi del 2018 ai 420.625 del 2019) e dello 0,3% in Agricoltura (da

28.036 a 27.947), mentre è aumentato del 2,3% nel Conto Stato (da

83.816 a 85.742).

A livello territoriale l’analisi evidenzia una diminuzione delle

denunce di infortunio sul lavoro nel Nord-Ovest (-0,1%), nel Nord-Est

(-0,4%) e al Sud (-0,6%), mentre nel Centro e nelle Isole l’aumento è

stato pari, rispettivamente, all’1,2% e allo 0,8%. Tra le regioni che

hanno fatto registrare le flessioni percentuali maggiori spiccano il

Molise (-6,4%) e la Valle d’Aosta (-5,1%). Gli incrementi più

consistenti sono invece quelli della Sardegna (+3,9%) e dell’Umbria

(+2%).

Il lieve aumento delle denunce che emerge dal

confronto dei primi 10 mesi del 2018 e del 2019 è legato

esclusivamente alla componente femminile, che registra un +0,6% (da

188.785 a 189.945 denunce), a differenza di quella maschile, in

diminuzione dello 0,3% (da 345.289 a 344.369).

Per i lavoratori extracomunitari si registra un incremento degli

infortuni denunciati pari al 4,9% (da 66.167 a 69.429), mentre le

denunce dei lavoratori italiani sono in calo dello 0,6% (da 446.694 a

444.051) e quelle dei comunitari dell’1,8% (da 21.211 a 20.832).

Dall’analisi per classi di età emergono aumenti tra gli under 30

(+2,8%) e tra i 55 e 69 anni (+2,7%). In diminuzione del 2,2%, invece,

le denunce dei lavoratori della fascia 30-54 anni, nella quale rientra

oltre la metà dei casi registrati.