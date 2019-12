Scuola: Zaia, ‘in Veneto minor abbandono scolastico’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Venezia, 2 dic. (Adnkronos) – “Il sistema scolastico veneto si posiziona ai primissimi posti nell’ultimo rapporto nazionale sulla dispersione scolastica, meglio della provincia autonoma di Bolzano e della Lombardia. In Italia due studenti su 10 non arrivano al diploma perché lasciano i banchi prima del tempo. In Veneto la percentuale è dimezzata, 1 su dieci. Meglio di noi solo la provincia di Trento, con il 9,6 dei giovani che abbandonano la scuola o perdono più di un anno”. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sottolinea con soddisfazione la classifica dell’istituto Invalsi, divulgata dal Sole 24 Ore.