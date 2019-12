Maltempo: Arpa, a novembre piogge record, in Lombardia più di così solo nel 2014

Milano, 2 dic. (Adnkronos) – Novembre 2019 è stato uno fra i mesi più piovosi dell’ultimo decennio. In Lombardia, ad esempio, la pioggia incessante, a causa del ripetuto passaggio di perturbazioni atlantiche, ha fatto lasciare a casa l’ombrello soltanto per 4 giornate intere. Come confermano i dati del Servizio idrometeorologico di Arpa Lombardia, a parte il 10, 26, 29 e 30 novembre, per il resto del mese si sono sempre verificate precipitazioni che hanno interessato, se non tutta, buona parte della regione. Le cumulate più elevate si sono registrate sulla fascia Prealpina e sulle Orobie dove sono stati raggiunti localmente i 500/600 mm.