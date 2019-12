Sicilia: Figuccia (Udc), ‘Conte abbatta oneri servizio trasporto aereo, servono 40 mln’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) – “Servono almeno 40 milioni di euro che il governo Conte dovrebbe riconoscere alla Sicilia per sostenere gli oneri di servizio pubblico per il trasporto aereo, al pari di quanto è già stato previsto per la regione Sardegna”. Così il deputato dell’Udc all’Ars Vincenzo Figuccia, al termine della riunione congiunta delle Commissione Ambiente, Statuto e Ue sul tema dell’insularità e delle politiche di continuità territoriale.