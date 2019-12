Toscana: Irpet, più occupati del 2008 come in Trentino Alto Adige

Firenze, 5 dic. (Labitalia) – La Toscana ha un primato: è l’unica Regione, in compagnia del Trentino Alto Adige, dove il tasso di occupazione è oggi più alto di quanto lo fosse nel 2008, prima della crisi. Di poco, sia chiaro. “Sono numeri che in altri momenti storici non metterebbero il sorriso sulle labbra – spiega intervenendo alla conferenza di apertura alla Fiera toscana del lavoro a Firenze Stefano Casini Benvenuti, direttore di Irpet (ovvero l’istituto di programmazione economica della Regione) – ma è pur sempre un segno più. Sono 36 mila posti di lavoro in crescita e se considerassimo gli ultimi trimestri potrebbero diventare anche più di 40 mila”.