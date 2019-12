Donazzan: “Bene Manageritalia su scuola e giovani”

Mestre, 6 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Sono orgogliosa di essere a quest’appuntamento augurale e solidale di Manageritalia Veneto, con la quale da tempo lavoro per migliorare il ponte tra scuola e lavoro. Questi manager, in primo luogo Antonio Girardi e Carlo Terrin, hanno contribuito a delineare le nostre azioni sul fronte scuola e quindi ad ottenere gli ottimi risultati usciti in questi giorni sull’elevata occupazione giovanile e il basso tasso di abbandono scolastico e tasso di neet. L’importante accordo sottoscritto un mese fa tra Regione e Manageritalia Veneto per aumentare l’occupazione dei giovani, favorire il loro accesso a impieghi qualificati, migliorare la managerializzazione delle pmi e la loro competitività è solo la tappa di una collaborazione che vogliamo incrementare sempre di più”. Lo ha detto Elena Donazzan, assessore all’istruzione, alla formazione, al lavoro della Regione Veneto, ieri sera al saluto d’inizio al Teatro Comunale di Vicenza al Galà per il Sociale, una festa degli auguri che Manageritalia Veneto e i suoi associati hanno dedicato soprattutto a chi ha più bisogno.