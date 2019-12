Mostre: le donne Nobel per la pace, fino all’11 gennaio a Sanremo

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Ha preso il via a Sanremo la mostra dedicata alle donne Nobel per la pace, curata dalla Rocaviva evento e promossa dalla Aidda, l’Associazione delle imprenditrici e donne dirigenti di azienda, presieduta dalla sanremese Maria Claudia Torlasco e dalla Prime Quality la società che gestisce Villa Nobel. L’inaugurazione della mostra, per la prima volta in Italia e visitabile fino al prossimo11 gennaio, apre di fatto la Nobel week, che fino a sabato prossimo porterà nella città dei fiori una serie di personalità del mondo della cultura, della scienza, dell’economia e della società civile, protagonisti di incontri ed eventi.