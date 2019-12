Libri: ‘Piove governo ladro’, passeggiata ironica nella politica italiana (2)

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

(Adnkronos) – A dare il titolo al volume la frase con la quale si descrive l’atteggiamento di chi riconduce sempre e comunque alla classe politica, ovvero alla casta, le causa di tutti i mali del Paese e che, come ricorda l’autore nell’introduzione, fu coniata da Casimiro Teja, fondatore a metà dell’Ottocento de ‘Il Pasquino’, e venne appunto utilizzata per prendere in giro i seguaci di Giuseppe Mazzini, sempre scontenti delle decisioni del governo sabaudo di turno.