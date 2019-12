Medici: aumentano le discriminazioni

Aggressioni razziste in aumento nei confronti di professionisti stranieri.

Ad oggi, non risultano esserci né soluzioni né proposte a proposito dell’obbligo della cittadinanza per poter sostenere i concorsi pubblici per i medici stranieri e per poter affrontare le discriminazioni e le aggressioni razziste nei confronti di medici e professionisti stranieri. Negli ultimi 3 anni, il fenomeno è aumentato del 35%, con più di 300 segnalazioni nel 2019 da tutte le Regioni, ma in particolare Veneto, Lombardia e Trento. A comunicarlo alla nostra redazione è una nota stampa dell’agenzia Adnkronos.

L’associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi), il cui dipartimento giovani rappresenta i professionisti della sanità giovani di origine straniera, di cui circa 5.000 camici bianchi under 35, si rivolge al ministro della Salute Roberto Speranza ringraziandolo per l’impegno a favore di tutti i professioni della sanità in Italia, per l’aumento delle borse di specializzazione, il miglioramento del trattamento economico dei medici per combattere lo sfruttamento e il sotto pagamento impedendo cosi la loro fuga all’estero.

Il presidente dell’Amsi Foad Aodi afferma che “I nostri medici e professionisti giovani esprimono da una parte molta soddisfazione per gli sforzi che sta affrontando Speranza per le varie problematiche della sanità di oggi. Ma non nascondono il loro rammarico” per la questione della cittadinanza obbligatoria per i concorsi pubblici e delle discriminazioni.

“In un momento di grande carenza di specialisti – ricorda Aodi – circa 4000 medici lasciano l’Italia ogni anno per una meta migliore dal punto di vista economico, per la ricerca, attività scientifica e per le condizioni burocratiche che tante volte soffocano l’attività professionale e la serenità degli stessi medici italiani e di origini straniera. Questi ultimi hanno problematiche in più da affrontare: il permesso di soggiorno, certificazione di lingua italiana C1, con costie tempi per produrla, come e’ successo quest’anno a 1000 medici giovani stranieri per accedere ai concorsi di specializzazione“.