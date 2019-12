Tumori: qualità assistenza elevata in 9 Regioni del Nord, Sud indietro

Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) – Ancora forti differenze regionali in Italia per la qualità dell’assistenza oncologica. Nove Regioni mostrano livelli elevati di adeguatezza nella cura dei tumori: Piemonte, Valle d’Asta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Il livello è buono anche in Marche, Umbria e Lazio. Ampi, invece, i margini di miglioramento al Sud, anche se passi avanti importanti sono stati realizzati in Puglia e Campania con la recente istituzione delle reti oncologiche regionali. Sono alcuni dati del report ‘Le disparità regionali in oncologia: analisi ed azioni’, presentato oggi a Roma e e stilato da All.Can Italia, coalizione di associazioni ed enti attivi nel campo dell’oncologia, che punta ad una ridefinizione della gestione del cancro centrandola sul paziente.