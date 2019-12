Dove si trovano i rilevatori di velocità della Polizia di Stato e di Autostrade per l’Italia. Come sapere dove sono gli apparecchi mobili.

Vuoi conoscere la mappa degli autovelox fissi e mobili in Italia in modo da evitare una multa per eccesso di velocità? Pensa un po’: anche la Polizia di Stato vuole che tu la conosca. Tant’è: non solo ti avverte che ogni settimana cambiano per postazioni mobili, ma ti dice anche dove vengono collocate. E poi ti informa di dove puoi essere beccato con il piede a tavoletta sull’acceleratore da una postazione fissa sulle strade e sulle autostrade in cui ci sono dei rilevatori di sua competenza.

Il tutto per la tua sicurezza e per quella degli altri, non tanto per evitarti una multa o la decurtazione dei punti dalla patente. Quello, eventualmente, è un problema tuo se sei un automobilista indisciplinato. Quello che, giustamente, sta a cuore alla Polizia di Stato è ridurre – se non addirittura azzerare – gli incidenti stradali, soprattutto quelli in cui qualcuno si fa male o ci lascia la pelle per colpa della fretta di qualcuno.

Il ragionamento, dunque, è semplice: ti dico dove ti aspetto con l’autovelox pronto, in modo che tu guidi piano. Se poi vuoi rischiare, ti prendi tutte le responsabilità. Ecco perché viene resa pubblica la mappa degli autovelox fissi e mobili.

Sicuramente vedrai nell’elenco degli autovelox riportato sotto che mancano alcune tratte autostradali. Ricorda che quasi sempre dove non c’è la macchinetta che rileva la velocità di transito c’è il tutor, che calcola la velocità alla quale è stato compiuto un pezzo di autostrada, da un punto all’altro. Quindi, se vedi che in un determinato punto non c’è l’autovelox, non conviene che ti fidi.

Inoltre- altro dettaglio importante – le postazioni mobili della Polizia cambiano luogo di settimana in settimana. Più avanti ti diremo come fare a sapere dove si trovano nel momento in cui hai bisogno di viaggiare.

Ecco, quindi, la mappa degli autovelox fissi e mobili.

Autovelox: le postazioni fisse della Polizia

Cominciamo con la mappa degli autovelox fissi gestiti dalla Polizia sulle autostrade e sulla viabilità ordinaria.

In autostrada

Piemonte

Sul T4, Traforo del Frejus, all’interno galleria in direzione Francia o Italia, nel comune di Bardonecchia (TO).

Veneto

Sulla A4 Torino-Trieste a:

Noventa di Piave (VE), km 423+850 in direzione Ovest;

Meolo (VE), km 417+900 in direzione Ovest;

Quarto d’Altino (VE), km 406+950 in direzione Est;

Meolo (VE), km 417+350 in direzione Est.

Toscana

Sulla A1 Milano-Napoli:

Bagno di Ripoli (FI), km 305+500 in direzione Nord;

Civitella in Val di Chiana (AR), km 362+500 in direzione Sud.

Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, a Serravalle Pistoiese (PT), km 35+500 in direzione Ovest.

Sulla A12 Livorno-Rosignano:

Rosignano Marittimo (LI), km 196+500 in direzione Nord;

Rosignano Marittimo (LI), km 200+500 in direzione Sud.

Sulla A15 Parma-La Spezia, a Berceto (PR), km 53 in direzione Nord.

Marche

Sulla A14 Bologna-Taranto:

Pesaro (PU), km 154+060 in direzione Sud;

Potenza Picena (MC), km 245+340 in direzione Nord;

Campofilone (FM), km 290+540 in direzione Nord.

Sul RA11 Ascoli-Mare, ad Ascoli Piceno (AP), km 03+800 in direzione Est.

Campania

Sul RA2 Avellino-Salerno, a Montoro (AV), km 17+015 in direzione Sud.

Umbria

Sul RA6 Raccordo Autostradale Bettolle-Perugia, a Perugia (PG), km 57+050 in direzione Est.

Puglia

Sulla A14 Bologna-Taranto:

Bitritto (BA), km 683+379 in direzione Sud;

Sannicandro di Bari (BA), km 689+715 in direzione Nord.

Sulla viabilità ordinaria

Lombardia

Sulla SS 336 dell’Aeroporto di Malpensa:

Cardano al Campo (VA), km 08+550 in direzione Ovest;

Lonate Pozzolo (VA), km 17+680 in direzione Est;

Inveruno (MI), km 32+700 in direzione Ovest;

Meseno (MI), km 33+700 in direzione Est.

Friuli Venezia Giulia

Sulla SR 463:

San Vito al Tagliamento (PN), km 49+300, direzione sinistra;

San Vito al Tagliamento (PN), km 50+225, direzione destra.

Sulla SR 464:

Spilimbergo (PN), km 13+930, direzione sinistra;

Spilimbergo (PN), km 14+837, direzione destra.

Sulla SR 251:

Claut (PN), km 79+903, direzione sinistra;

Erto e Casso (PN), km 94+596 direzione destra.

Umbria

Sulla SS 3 bis (itinerario E45) Terni-Ravenna (SS Tiberina bis):

Perugia (PG), km 72+500 in direzione Nord;

Perugia (PG), km 73+500 in direzione Sud;

Todi (PG), km 39+750 in direzione Nord;

Todi (PG), km 40+800 in direzione Sud.

Sulla SS 675 Viterbo-Terni (SS Umbro-Laziale), a Narni (TR), km 52+120 in direzione Sud.

Marche

Sulla SS 73 Fano-Grosseto:

Colli al Metauro (PU), km 95+150 in direzione Est;

Cartoceto (PU), km 102+550 in direzione Ovest.

Sulla SS 76 della Valle D’Esino a Jesi (AN), km 64 in direzione Ovest.

Sulla SS 77 Foligno-Civitanova Marche a Corridonia (MC), km 88+600 in direzione Est.

Sulla SS 16 Venezia-Otranto (SS Adriatica) ad Ancona (AN), km 294+620 in direzione Nord.

Puglia

Sulla SS 16 Venezia- Otranto (SS Adriatica) a Chieuti (FG), km 609 in direzione Nord.

Basilicata

Sulla SS 658 Potenza-Melfi a Potenza (PZ), km 2+600 in direzione Nord.

Calabria

Sulla SS 106 Reggio Calabria-Taranto (SS Jonica) a Crotone (KR), km 240+900 in direzione Nord e Sud.

Autovelox: tutte le postazioni fisse di Autostrade per l’Italia

Oltre alle tratte autostradali in cui ci sono gli autovelox fissi gestiti dalla Polizia di Stato, ci sono quelle in cui si trovano i rilevatori di velocità segnalati da Autostrade per l’Italia. Eccoli.

A1 Milano-Napoli

km 135+400 a Reggio Emilia;

km 153+400 a Campogalliano;

km 231 a S. Benedetto V. di Sambro;

km 246+900 a Barberino di Mugello;

km 248+500 a Barberino di Mugello;

km 249+500 a Barberino di Mugello;

km 250+750 a Barberino di Mugello;

km 251+800 a Barberino di Mugello;

km 253+600 a Barberino di Mugello;

km 257+700 a Barberino di Mugello;

km 258+600 a Barberino di Mugello;

km 272+800 a Calenzano;

km 278+200 a Calenzano;

km 300 a Bagno a Ripoli;

km 313 a Rignano;

km 380+800 Foiano della Chiana;

km 395+200 a Montepulciano;

km 438+530 ad Allerona;

km 449+690 ad Orvieto;

km 459+700 a Baschi;

km 524+500 a Nazzano;

km 585+400 a Valmontone;

km 594+850 a Colleferro;

km 602+500 a Paliano;

km 614+900 a Ferentino;

km 753+160 ad Afragola;

km 756+370 a Casoria.

A1 Napoli-Milano

km 754+530 a Casoria;

km 749+640 ad Afragola;

km 747+000 a Caivano;

km 614+900 a Ferentino;

km 578+450 a Labico;

km 577+820 a Palestrina;

km 573+300 a Zagarolo;

km 545+300 a Mentana;

km 461+100 a Baschi Umbria;

km 455+600 a Orvieto;

km 370+900 a Monte San Savino;

km 353+950 a Civitella;

km 340+400 a Terranova Bracciolini;

km 309+400 a Bagno a Ripoli;

km 305+300 a Bagno a Ripoli;

km 296+500 ad Impruneta;

km 241+000 a Firenzuola;

km 239+500 a Firenzuola;

km 238+350 a S. Benedetto V. di Sambro;

km 234+300 a S. Benedetto V. di Sambro;

km 231+500 a S. Benedetto V. di Sambro;

km 229+200 a S. Benedetto V. di Sambro;

km 224+750 a Monzuno;

km 219+050 a Marzabotto;

km 189+100 a Zola Predosa.

Allacciamento Grande Raccordo Anulare verso A1 (Diramazione Roma Nord)

km 10 a Castelnuovo di Porto.

Allacciamento A1 verso Grande Raccordo Anulare (Diramazione Roma Sud)

km 11+900 a Frascati;

km 18+150 a Roma.

A7 Serravalle-Genova

km 113+800 Mignanego

A11 Firenze Pisa

km 10 a Prato;

km 20+286 ad Agliana;

km 26+200 a Pistoia;

km 35+700 a Serravalle.

A11 Pisa-Firenze

km 62 a Lucca;

km 50+400 ad Altopascio;

km 34+600 a Serravalle.

A12 Civitavecchia-Roma

km 24+500 a Ladispoli.

A12 Sestri Levante-Genova

km 14+467 a Genova

A13 Bologna-Padova

km 40+300 a Ferrara;

km 65+300 a Costa di Rovigo.

A13 Padova-Bologna

km 98+200 a 2 Carrare;

km 11+500 a Bentivoglio.

A14 Bologna-Taranto

km 37+500 a Castel S. Pietro;

km 55+500 a Solarolo;

km 115+800 a S. Mauro Pascoli;

km 127+500 a Rimini;

km 600+664 a Cerignola;

km 619+915 ad Andria;

km 647+660 a Molfetta;

km 663+397 a Bitonto;

km 683+397 a Bitritto;

km 715+418 a Gioia del Colle.

A14 Taranto-Bologna

km 715+174 a Gioia del Colle;

km 689+715 a Sannicandro;

km 650+396 a Molfetta;

km 634+741 a Trani;

km 619+899 ad Andria;

km 592+184 a Cerignola;

km 55+250 a Castel Bolognese.

A16 Napoli-Canossa

km 143+818 ad Ascoli Satriano;

km 166+200 a Cerignola.

A16 Canossa-Napoli

km 167+215 a Cerignola;

km 145+282 ad Ascoli Satriano.

A23 Udine-Tarvisio

km 20+850 a Udine.

A23 Tarvisio-Udine

km 97+020 a Malborghetto;

km 75+100 a Resiutta.

A26 Gravellona Toce-Genova Voltri

km 1 a Genova.

A27 Venezia-Belluno

km 3+785 a Mogliano;

km 17+710 a Carbonera;

km 37+970 a Mareno di Piave;

km 57+100 a Vittorio Veneto;

km 70+010 a Ponte nelle Alpi.

A27 Belluno-Venezia

km 54+770 a Vittorio Veneto;

km 2+800 a Mogliano;

km 1+700 a Mogliano.

Autovelox: le postazioni mobili della Polizia

Più articolato il sistema utilizzato dalla Polizia di Stato per le postazioni mobili. Risulta difficile creare una mappa degli autovelox non fissi, perché viene aggiornata di settimana in settimana. Quindi, quella che potremmo fornirti mentre leggi questo articolo sarà sicuramente diversa da quella che troveresti settimana prossima.

In questo caso, il modo migliore per sapere dove sono gli autovelox mobili è quello di collegarsi al sito della Polizia (poliziadistato.it/articolo/175) e consultare nella parte sinistra della pagina il file della regione che ti interessa (la tua di residenza o quella da cui devi passare se devi fare un viaggio).