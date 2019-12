Manovra: assessore Milano, ‘bene risorse per interscambio M1-M5’

Milano, 11 dic. (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti dell’inserimento nella Legge di Bilancio delle risorse necessarie a potenziare l’hub di interscambio tra la M1 e la M5 a Cinisello Balsamo – Monza Bettola, come avevamo chiesto al Governo insieme alla Regione Lombardia”. E’ quanto afferma Marco Granelli, assessore alla Mobilità del Comune di Milano, a proposito della approvazione di un emendamento in Commissione Bilancio al Senato, che finanzia la spesa per il completamento del polo di interscambio metropolitano M1-M5 di Cinisello, Monza Bettola. Si tratta di un finanziamento di 15 milioni di euro, 8 milioni per il 2020 e 7 milioni per il 2021.