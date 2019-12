Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

(Adnkronos) – “Ringrazio Adis Zatta, coordinatore uscente, per il lavoro fatto in questi anni che proseguirà, in continuità, anche con il nostro mandato. Sono certo che Adis continuerà a dare il suo prezioso impegno e contributo anche al nuovo Coordinamento Regionale”, ha sottolineato.