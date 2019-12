Imprese: alla Camera Commercio Venezia fa tappa il Tour Sisprint

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Venezia, 13 dic. (Adnkronos) – La Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, in qualità di capofila territoriale del progetto Sisprint, presenta martedì 17 dicembre ore 10.00 nella sede di Unioncamere Veneto a Marghera, i dati del terzo report sull’economia Veneta, elaborato dal centro studi di SI-Camera, e anticipa in collaborazione con la Regione Veneto le nuove linee strategiche per la programmazione POR Fesr Regionale.