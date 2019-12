Terra dei Fuochi, metalli pesanti nel sangue dei malati di tumore

Roma, 16 dic (Adnkronos Salute) – I livelli di metalli tossici nel sangue dei pazienti oncologici in alcuni comuni della Terra dei Fuochi sono “del tutto fuori norma”. E’ quanto hanno trovato ricercatori dell’università di Siena che, in uno studio pubblicato sul ‘Journal of Cellular Physiology’, confermano il legame tra gli illeciti sversamenti di rifiuti industriali e urbani nelle province di Napoli e Caserta e l’aumento di malattie cronico-degenerative, al primo posto i tumori. “Il fenomeno tristemente noto come , in Campania, è una vera e propria emergenza”, ammonisce il coordinatore del team di ricerca Antonio Giordano, docente del dipartimento di Biotecnologie mediche dell’Università di Siena e direttore dello Sbarro Health Research Organization (Shro) di Philadelphia.