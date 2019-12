Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Milano, 17 dic. (Adnkronos) – Scontro tra un’auto e una moto in via Asturie a Milano la notte scorsa. C.M., 33 anni, motociclista, per l’impatto è stato sbalzato di almeno sei metri riportando un trauma facciale, riferisce l’Areu Lombardia.