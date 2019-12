Sicilia: Lupo (Pd), ‘legge zfm segnale importante ma servono risorse e infrastrutture’

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) – “L’approvazione della legge-voto sulle zone franche montane è certamente un segnale importante nei confronti di molte nostre comunità. Ma le norme da sole non bastano, per andare incontro alle esigenze dei territori montani servono infrastrutture, servizi, risorse, e serve una programmazione dei fondi comunitari in grado di favorire gli investimenti in quelle aree”. Così il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo intervenendo in Aula per esprimere il voto a favore del Pd sulla legge-voto che istituisce le zfm.