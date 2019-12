Acquistare una farmacia diventa più facile

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

La sentenza odierna della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

In una sentenza pubblicata oggi, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha deciso che il diritto dell’Unione europea osta a una normativa nazionale che prevede un diritto di prelazione incondizionato a favore dei farmacisti dipendenti di una farmacia comunale in caso di cessione mediante gara. E’ quanto riportato da una nota stampa che la nostra redazione ha appena ricevuto dall’agenzia Adnkronos.

Ma cosa è successo? Analizziamo la decisione della Corte. Nel caso di specie, nel 2014, il Comune di Bernareggio ha indetto un’asta pubblica per la vendita di una farmacia comunale. L’offerta di A e B è risultata quella economicamente più vantaggiosa. Tuttavia, la farmacia è stata aggiudicata a C che non aveva partecipato alla gara e che ha esercitato il diritto di prelazione riservato ai farmacisti dipendenti dell’esercizio farmaceutico comunale oggetto di cessione, ai sensi del bando e della legge 362/1991 (Norme di riordino del settore farmaceutico).

In un primo momento, questa decisione è stata impugnata al Tar Lombardia, dopodiché davanti al Consiglio di Stato, da A e B, secondo cui tale prelazione sarebbe lesiva dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, sanciti dal diritto dell’Unione.

In particolare, secondo i due partecipanti, l’attribuzione di una prelazione legale comporta un vantaggio tale da consentire al beneficiario di primeggiare su chi ha presentato la migliore offerta e rendendo vano il confronto concorrenziale. Inoltre, la tutela dei lavoratori subordinati non giustificherebbe l’adozione di tale misura, in quanto questi ultimi sono protetti dalla normativa civilistica finalizzata a garantire la conservazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’azienda oggetto di trasferimento.

Il Consiglio di Stato ha deciso chiedere alla Corte di Giustizia dell’Unione europea indicazioni sulla compatibilità del diritto di prelazione previsto dalla legge 362/1991 con i principi del diritto dell’Unione.

Oggi, la Corte ha osservato che il diritto dell’Unione, e più specificatamente la libertà di stabilimento (art. 49 Tfue), osta a un simile diritto di prelazione.