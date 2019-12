Cos’è e come funziona. Quali film e serie tv puoi vedere in streaming. Come abbonarsi e come disdire. Come si paga l’abbonamento e come accedere su smart tv, pc, smartphone e tablet.

Oggi, se vuoi vedere un film in streaming o vedere la tua serie tv preferita pensi subito a Netflix. Se sei appassionato di calcio, la prima cosa che fai è l’abbonamento a Sky ma se sei anche appassionato di film e serie tv, ti informi su come fare per avere Netflix. E’ da più di venti anni che la piattaforma è in rete. E’ stata fondata il 29 agosto 1997 e ad oggi è azienda leader dei film e serie tv in streaming.

Il 31 marzo 2020 arriva in Italia Disney plus pronta a minacciare il suo dominio incontrastato. Infatti, Disney plus è la risposta a Netflix della Walt Disney Company, con contenuti speciali tra cui la saga di Star Wars e i film degli Avengers della Marvel che con Endgame ha raggiunto tra l’altro il maggior incasso di sempre. Ne vedremo delle belle.

Oggi, Netflix in Italia registra quasi due milioni di abbonati e se non rientri in questo numero cosa aspetti? In questo articolo hai a disposizione tutte le informazioni che ti servono. Sei pronto a entrare nel mondo di Netflix?

Come funziona Netflix?

Prima di abbonarti devi capire come funziona Netflix e cosa offre. È un servizio di streaming legale che ti offre una varietà di film, serie televisive e altri contenuti a pagamento. Ha come concorrenti vari siti pirata che offrono contenuti illegali in streaming. Molti forse non sanno che guardare film su siti pirata è reato e ci sono sanzioni amministrative fino a duemila euro. Meglio abbonarsi, che dici? Con Netflix puoi vedere la tua serie tv in qualsiasi momento e senza pubblicità. Dove? Puoi accedere subito dal tuo computer su netflix.com oppure da qualsiasi dispositivo connesso a internet che supporta l’app. Hai diverse possibilità: smart tv, smartphone, playstation, xbox, apple TV, lettori blu-ray e altri dispositivi. Con l’app per Ios, Android e Windows 10 puoi anche scaricare i tuoi film preferiti.

Puoi anche provare Netflix prima di abbonarti. Puoi vedere un episodio di una serie Tv senza registrazione. Per gli abbonati inoltre la piattaforma offre diverse funzioni. Puoi scaricare sul tuo cellulare un film da guardare a casa mentre rientri da lavoro. Ancora, puoi accedere sempre su diversi dispositivi.

Se sei abbonato, puoi anche prestare le credenziali di accesso a un tuo amico che potrà vedersi la puntata della sua serie tv preferita a casa sua. Ricorda, però, che se hai un piano base, insieme non potere accedere. Un’ultima cosa, non per importanza, per entrare su Netflix hai bisogno di una connessione a internet. Dall’uso che ne vorrai fare, regolati se ti conviene sfruttare i giga del tuo smartphone o se è il caso di farti una connessione da casa. A te la scelta.

Quanto costa Netflix e come abbonarsi?

Chi può abbonarsi a Netflix? Non tutti, è richiesta la maggiore età, devi avere almeno diciotto anni. Se sei minorenne, puoi accedere sotto la supervisione di un adulto (fratello, sorella o genitore). Il tuo abbonamento può essere personalizzato e può iniziare con una prova gratuita.

Prima di abbonarti, ti devi registrare indicando un indirizzo e-mail. In seguito, devi scegliere il piano più adatto a te e decidere quanto pagare Netflix. Hai tre opzioni:

piano base;

piano standard;

piano premium.

Il piano base ti costa al mese € 7,99, e:

i contenuti non sono disponibili in HD e ultra HD;

non puoi guardare Netflix contemporaneamente su più schermi;

puoi guardare i contenuti su laptop, tv, smartphone e tablet;

hai a disposizione film e serie tv senza limiti;

puoi disdire quando vuoi.

Il piano standard ti costa al mese € 11,99, e:

i contenuti sono disponibili in HD ma non in ultra HD;

puoi guardare Netflix contemporaneamente su 2 schermi;

puoi guardare i contenuti su laptop, tv, smartphone e tablet;

hai a disposizione film e serie tv senza limiti;

puoi disdire quando vuoi.

Il piano premium ti costa al mese € 15,99, e:

i contenuti sono disponibili in HD ma e in ultra HD;

puoi guardare Netflix contemporaneamente su 4 schermi;

puoi guardare i contenuti su laptop, tv, smartphone e tablet;

hai a disposizione film e serie tv senza limiti;

puoi disdire quando vuoi.

Una volta che hai scelto il piano tariffario, devi completare la registrazione dell’account. Il sistema ti chiede di creare una password. In tale fase, puoi anche autorizzare l’invio di offerte speciali sulla tua casella di posta elettronica. Dopo che hai creato la password del tuo account, devi decidere come pagare l’abbonamento Netflix. Puoi scegliere di pagare con carta di credito o di debito (Visa, Mastercard o American express), PayPal o con la carta regalo che hai ricevuto in una occasione speciale.

La carta regalo viene utilizzata soprattutto nel periodo natalizio e può essere acquistata:

online, sul sito di Euronics o Startselect;

in negozio, da MediaMarkt, GameStop, Esselunga, Unieuro, Euronics, Sisal, Lottomatica e Mondadori.

Una volta che hai scelto la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, il tuo abbonamento è attivo. Puoi accedere al tuo account inserendo l’email di registrazione e la password. Una volta entrato, hai sotto controllo il tuo profilo. Ci sono tutte le informazioni sul tuo abbonamento e sulla fatturazione.

Hai la possibilità di modificare la mail dell’account, la password e aggiungere il tuo numero di telefono. Puoi gestire il tuoi piano streaming, creare una lista su misura ed essere informato sui film e sulle serie TV aggiunti di recente.

Ricordati che puoi disdire Netflix quando vuoi. Non è prevista nessuna penale e ti viene garantito l’accesso al servizio fino alla fine del periodo di fatturazione.

Come guardare Netflix?

Diversi sono i dispositivi dove poter vedere Netflix.

Le smart tv già sono predisposte per la visione di Netflix. Le migliori marche in circolazione sono:

Hisense (H55B7120);

LG (UK7000, UK9600, W8, SK 8100 OLED E 4K UHD);

Panasonic (GZ2000, GZ1500, GZ1000, GZ950, GX940, GX900, GX800);

Philips (LED 6500, 6700, 6800);

Samsung (QLED 8K, QLED 4K, Premium UHD, TV Lifestyle);

Sony (BRAVIA ZG9, AG9, XG9505, XG8505, XG8577, XG8796);

Toshiba (49V6763DA HDR).

Puoi guardare Netflix anche su diverse console per videogiochi, tra cui:

playstation 4;

playstation 3;

nintendo wii;

xbox 360;

xbox one.

Disponibile anche il set-top box per aggiungere Netflix al tuo televisore. Puoi rivolgerti a Sky o a Tim.

Puoi utilizzare anche un lettore blu-ray o un sistema home theater. I migliori dispositivi sono quelli LG, Panasonic, Samsung, Sony e Toshiba. Puoi, inoltre, guardare Netflix ovunque grazie al tuo smartphone. Se Netflix non è già presente sul cellulare, scarica l’app gratuita dall’app store di Apple, da Google play o dal Windows phone store.

Dall’app Netflix sul tuo smartphone o tablet puoi chiamare gratuitamente anche il servizio clienti per richiedere informazioni o per la risoluzione di un problema. Accedi a Netflix anche comodamente dal tuo pc grazie all’ottimizzazione della piattaforma sui browser più comuni. Infine, sono disponibili anche i lettori multimediali e le chiavette per lo streaming che ti permettono di guardare i tuoi film preferiti in maniera rapida e conveniente. Hai a disposizione l’Apple tv, Chromecast e LG.

Cosa vedere su Netflix?

Netflix ti offre un gran numero di programmi da vedere, hai l’imbarazzo della scelta. Tantissime sono le serie tv e i film da vedere su Netflix.

Nel menù dei film ci sono:

le commedie italiane (Benvenuti al sud e Qualunquemente);

i film per bambini e famiglie (Jumanji – Benvenuti nella giungla e Piovono polpette);

i film di azione e avventura (Baywatch e Transformers);

le commedie (Shrek e A cinderella story);

i film per i bambini da 3 e 4 anni (L’incantesimo del lago e Barbie – La magia del delfino);

i film per i bambini da 5 e 7 anni (Paddington e Casper);

i film per i bambini da 8 a 10 anni (Polar express e Biancaneve);

i film sui drammi militari (American sniper e Top gun);

i crime drama (Quei bravi ragazzi e Romanzo criminale);

i thriller (Gomorra e Lo squalo);

i film di fantascienza e fantasy (Tartarughe ninja e L’incredibile hulk);

i film romantici (Twilight e Notting hill);

i film francesi (The transporter e Paradise beach);

i film di arti marziali (Kung fu panda e Ken il guerriero – La leggenda di hokuto);

i film drammatici (Il gladiatore e Panama papers);

Puoi scegliere anche tra le nuove uscite e i film più visti su Netflix.

Nel menù delle serie tv puoi trovare:

le storie di animali (Peppa pig e Alvinn);

la horror tv (Teen wolf e iZombie);

le serie tv crime (La casa di carta e Lucifer);

le commedie tv (Friends e Sam & Cat);

le serie animate (Siamo fatti cosi e I cavalieri dello zodiaco);

la tv per bambini (Avatar e Pokemon);

fantascienza e fantasy tv (Agents of S.H.I.E.L.D. e Stranger things);

documentari sociali e culturali (Street food e Maradona in Messico);

le mitiche serie tv americane (Breaking bad, I griffin, Prison break);

le sitcom (Willy, il principe di Bel-Air e il Metodo Kominsky);

i cartoni tv (SpongeBob, 44 gatti, PJ Masks – Super pigiamini);

i drammi tv e di genere crime (Pretty little liars e Shooter);

i drammi tv (Suits e Una mamma per amica);

azione e avventura tv (Marvel’s iron first e Dragons: oltre i confini di Berk);

documentari storici (L’impero romano e Bobby Kennedy for president).

Anche qui hai la possibilità di scegliere tra le nuove uscite e le serie tv più viste.

Puoi vedere anche gli originali, film e serie tv introvabili prodotti direttamente da Netflix. In questa sezione trovi: