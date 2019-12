Imprese: Unioncamere, in Veneto 6 su 10 sono nate prima del 2009 (4)

(Adnkronos) – Con 42.963 imprese green il Veneto è al secondo posto in Italia per numero assoluto di imprese che hanno investito o investiranno nel 2019 in tecnologie e prodotti verdi. Le imprese coesive, quelle cioè che intrattengono relazioni strutturate con le altre imprese, le comunità, le istituzioni, i consumatori, il terzo settore, hanno performance economiche migliori delle altre in termini di fatturato, occupazione, presenza sui mercati esteri. In Veneto le imprese coesive sono il 19% di quelle nazionali e a livello regionale sono il 36,8%, al di sopra della media nazionale (32,4%). In Veneto, il Sistema Produttivo Culturale e Creativo, ovvero quell’insieme di comparti di attività economica collegati al patrimonio storico-artistico, alle performing arts, alle industrie culturali e creative, vale 7,8 miliardi di euro, l’8,2% del totale nazionale.