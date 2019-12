Farmacie: Milano, 87 presìdi aperti anche a Natale

Milano, 23 dic. (Adnkronos Salute) – Sono 87 le farmacie di Milano e provincia, Lodi e Monza Brianza che resteranno aperte a Natale e a Santo Stefano: di queste, 63 sono le farmacie di turno e 24 quelle aperte 24 ore su 24. In questo modo, grazie al coordinamento del sistema di turnazione, ai cittadini sarà garantito un servizio capillare in città e provincia anche il 25 e il 26 dicembre. “Come per tutto il resto dell’anno, anche a Natale la farmacia sarà al fianco dei cittadini per favorire al massimo l’accesso al servizio farmaceutico, offrire assistenza e dispensare consigli, confermando così il ruolo di fondamentale presidio sul territorio”, dichiara in una nota Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia.