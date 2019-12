Manovra: AnciSicilia, ‘necessari precisi impegni su risorse per enti locali’ (2)

(Adnkronos) – Il presidente dell’Anci Sicilia sottolinea anche come “i Comuni con popolazione superiore ai 5mila abitanti, già penalizzati dai criteri di riparto delle risorse regionali, nonostante le reiterate promesse, hanno subito rispetto al 2018 una decurtazione del 15 per cento delle risorse di parte corrente. A ciò – dice – si aggiunga che, anche a seguito di quanto emerso dal giudizio di parificazione della Corte dei Conti, la situazione finanziaria della Regione siciliana, nonostante le ultime norme approvate in sede nazionale, non consente di nutrire alcuna certezza sulle risorse che nel triennio 2020-2021-2022 saranno destinate agli enti locali”.