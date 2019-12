Manovra: Musumeci, ‘dopo decenni risaneremo finanze della Regione siciliana’

Palermo, 24 dic. (Adnkronos) – “Sono contento di aver ottenuto questo risultato che, soprattutto, non avrà conseguenze per il popolo siciliano per il quale dobbiamo continuare a lavorare con impegno e con amore. Renderemo conto del lavoro fatto nel 2019, che non è stato certamente poco, e, dopo alcuni decenni, risaneremo anche le finanze della Regione. Sono responsabili tutti, nel centrodestra e nel centrosinistra, fatta eccezione per qualche rara esperienza. Intanto vi auguro buon Natale”. Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci in un video commenta il via libera del consiglio dei ministri al decreto Salva Sicilia che prevede la spalmatura del disavanzo di 2,2 miliardi della Regione in dieci anni.