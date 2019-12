Sicilia: monitoraggio a ponti e viadotti, incarichi a 130 tecnici

Palermo, 27 dic. (Adnkronos) – “Le pessime condizioni della rete viaria in Sicilia non possono più attendere i tempi biblici di scelte politiche e amministrative dell’Anas o delle ex Province. Per questo motivo, già da tempo, il governo regionale ha deciso di intervenire sostituendosi agli enti che sarebbero istituzionalmente preposti a farlo. Il monitoraggio e gli eventuali e successivi interventi sono indifferibili, soprattutto con il sopraggiungere della stagione invernale che mette a dura prova infrastrutture ormai segnate dal tempo e dall’incuria”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.