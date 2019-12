Dall’invasione di Marte all’uomo-topo, le novità del 2020

Milano, 27 dic. (AdnKronos Salute) – Cita un film ‘cult’ di fantascienza la rivista ‘Nature’, stilando la classifica delle maggiori attese per la scienza nel 2020: Mars Attack. Il pianeta Marte, infatti, si prepara a una vera e propria invasione con l’arrivo di svariati rover da Usa, Europa, Russia, Cina ed Emirati Arabi. Non solo: dopo la prima immagine di un buco nero, la collaborazione Event Horizon Telescope (Eht) punterà a ottenere le immagini (e magari anche un filmato) di Sagittarius A*, un buco nero al centro della Via Lattea; mentre la sonda Gaia dell’Esa aggiornerà la sua mappa 3D della Via Lattea.