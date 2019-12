Capodanno: dove lo festeggeranno i leader

Il report sulle località e i modi in cui i leader politici ed istituzionali trascorreranno il Capodanno.

Almeno a Capodanno c’è un tratto comune che unisce la politica italiana. L’agenzia stampa Adnkronos ha assunto informazioni su cosa faranno e dove andranno i leader politici del Paese durante la prossima festività che segna il passaggio al nuovo anno e emergono particolari interessanti.

Quasi tutti i leader infatti festeggeranno in famiglia l’arrivo del nuovo anno. A partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che domani sarà impegnato nel tradizionale discorso di fine anno e resterà a Roma. Il premier Giuseppe Conte sarà con la famiglia ma il presidente del Consiglio potrebbe non trascorrere a Roma il 31 dicembre.

Il presidente della Camera, Roberto Fico, sarà nella sua Napoli con i familiari. Anche il presidente del Senato Elisabetta Casellati sarà con i suoi cari, in Veneto.

Nicola Zingaretti sarà ad Assisi con la famiglia come Matteo Renzi che trascorrerà il Capodanno a Firenze.

Festeggerà con i familiari anche Giorgia Meloni. Niente Sardegna per Silvio Berlusconi che quest’anno resterà ad Arcore per trascorrere un Capodanno in famiglia nella sua storica villa San Martino. Il Cavaliere brinderà al 2020 e mangerà il panettone con figli e nipoti. Non è escluso che all’ultimo momento possa fare un blitz in Costa Azzurra per passare qualche altro giorno di relax prima della ripresa in Provenza, nella casa della primogenita Marina a Valbonne.

Sarà invece in montagna, a Bormio, Matteo Salvini che oggi ha postato la foto con il trolley della figlia Mirta: “Bene, mi pare che in valigia ci sia tutto quello che serve”. Con Salvini nella località sciistica ci sarà anche l’ex ministro della Famiglia e poi per gli Affari europei, Lorenzo Fontana, amico sin dai tempi di Bruxelles, pure lui con la figlia Angelica. Cenone con brindisi in albergo.

Tra i pochi che trascorreranno il Capodanno fuori Italia c’è Luigi di Maio. Il capo politico dei 5 Stelle ministro degli Esteri festeggerà in Spagna, a Madrid.